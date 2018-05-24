"Сейчас это неуместно": Трамп отменил встречу с лидером КНДР

Дональд Трамп (фото - Getty Images)

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Президент США заявил, что отказывается от встречи с Ыном в Сингапуре из-за "огромного гнева и откровенной враждебности" в последнем заявлении Пхеньяна

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Президент США Дональд Трамп отменил историческую встречу с руководителем КНДР Ким Чен Ыном, которая должна была состояться 12 июня 2018 года в Сингапуре. Об этом говорится в его письме на имя северокорейского лидера, опубликованном на сайте Белого дома.

"Я с нетерпением ждал встречи с вами. К сожалению, учитывая огромный гнев и откровенную враждебность в вашем последнем заявлении, я считаю, что в настоящее время неуместно проводить эту давно запланированную встречу", - заявил Трамп в письме Ыну.

"Вы говорите о своих ядерных возможностях, но наши настолько огромны и могущественны, что я молю Бога, чтобы они никогда не были использованы", - добавил президент США.

В то же время Трамп отметил, что если руководитель КНДР "передумает", то пусть "не стесняется позвонить или написать" хозяину Белого дома. Он также поблагодарил Ына за освобождение граждан США из северокорейских тюрем.

Письмо Трампа Ыну (фото – whitehouse.gov)

Ранее СМИ писали, что Трамп сомневается в необходимости встречи с лидером Северной Кореи. Поводом для этого стало заявление КНДР о том, что страна никогда не откажется от ядерных разработок в обмен на экономическую помощь.

15 мая Пхеньян отменил встречу с представителями Сеула из-за совместных военных учений США и Южной Кореи.