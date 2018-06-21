Шах и мат, NASA: Грузия хочет выращивать на Марсе виноград

Кадр из фантастического фильма "Марсианин"

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Пока ученые в США изучают рост картофеля в "марсианских" условиях, а Маск строит ракету для полета на Красную планету, грузины собираются растить лозу

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Грузинские специалисты собираются культивировать на Марсе виноград после того, как четвертую от Солнца планету колонизируют. Об этом заявили авторы амбициозного проекта, пишет ресурс News Georgia.

Для изучения возможности выращивания лозы на Красной планете планируется создать рабочую группу с участием госструктур, образовательных и исследовательских учреждений.

На первом этапе в нее войдут сотрудники министерства образования и науки, Нацмузея, Университета бизнеса и технологий; будут также представители Microsoft, HP, специалисты Европейского космического агентства и компании-разработчика теплиц Space Farms.

В одном из тбилисских отелей создается первая в регионе урбанистическая вертикальная теплица-лаборатория, которая начнет работу с сентября. В ней будут выращивать, исследовать и развивать спецсорта виноградной лозы.

Такой проект, считают его авторы, "важен для позиционирования страны не только в процессе становления региональным технологическим хабом, но и для популяризации древнейшего исторического и культурного наследия Грузии".

"Потенциал, который имеется у Грузии относительно работы в таком направлении, в мире уникален, поскольку он касается древнейшей культуры культивации лозы", — заверили инициаторы проекта.

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В 2016 году специалисты Международного центра картофеля и ученые NASA отобрали 100 видов картофеля, которые ранее прошли проверку на выживание в "марсианских" условиях, и пробуют выращивать их на экспериментальной территории в Перу.

Одним из наиболее активных популяризаторов идеи о колонизации Марса является миллиардер Илон Маск.