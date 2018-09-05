Шторм-аномалию на Сатурне может вызывать что-то внизу: ученые

Ученые из университета Лейчестера, занимаясь исследованием данных о Сатурне с зонда Cassini, предположили, что причиной проявления необычного высотного вихря с гексагональной формой на северном полюсе в атмосфере газового гиганта может быть некая "возвышающаяся структура сотни километров в высоту". Об этом пишет пресс-служба Европейского космического агентства.
Этот шторм с поперечником около 25 тысяч километров на высотах стратосферы проявляется, когда на планете наступает лето. Год на Сатурне длится почти 30 земных лет.
"Края этого обнаруженного вихря - гексагональные. Такая же форма и у давно известной облачной структуры, которая находится гораздо глубже в атмосфере Сатурна. И хотя мы ожидали увидеть какой-то вихрь на северном полюсе Сатурна, когда он прогревается с приходом лета, его форма нас удивила", - рассказал Ли Флетчер ведущий автор нового исследования.
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Два полюса Сатурна ведут себя по-разному: на южном нет никакого шестиугольника.
"Это может означать, что существует фундаментальная асимметрия между полюсами Сатурна, которую мы еще не понимаем", - сказал ученый.
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Впервые эта структура была замечена на ряде снимков, переданных аппаратами Voyager-1 и Voyager-2. При помощи Cassini была сделана серия снимков, которую соединили в единую последовательность: GIF-видео размером 4 Мб можно посмотреть здесь.