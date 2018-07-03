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03.07.2018, 10:23

Схвачен еще один иранский дипломат за подготовку теракта в Париже

Схвачен еще один иранский дипломат за подготовку теракта в Париже - Фото
Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

В Бельгии задержали подозреваемых в подготовке взрыва на конференции, где присутствовали 25 тысяч человек

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В Бельгии арестован дипломат из Ирана вместе с двумя другими лицами, которых подозревают в подготовке взрыва на многотысячном мероприятии в Париже 30 июня при участии адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

Как известно, теракт планировался на конференции оппозиционной к власти Ирана Организации моджахедов иранского народа, где присутствовали 25 тысяч человек, в том числе несколько бывших европейских и арабских министров, которые намерены положить конец власти шиитов в Иране.

Три других ареста состоялись во Франции, но двое из задержанных были впоследствии освобождены.

Отмечается, что глава МИД Ирана назвал новость о задержании дипломата в Бельгии "зловещей и неправдоподобной", заявив, что Тегеран готов работать над установлением истины.

Согласно сообщению, задержанные иранского происхождения имеют гражданство Бельгии. У них обнаружили все необходимое для изготовления бомбы, в частности, 500 грамм взрывчатого вещества TATP и детонатор.

Их обвиняют в попытке террористического убийства и подготовке террористического преступления. 

2 июля в Германии задержали иранского дипломата, работавшего в посольстве в Вене, по подозрению в причастности к подготовке теракта в Париже. Он поддерживал связь с задержанными ранее двумя гражданами Бельгии иранского происхождения, которых также подозревают в причастности к подготовке теракта в столице Франции.

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Теги: подготовка теракта, Руди Джулиани, Иран, франция, теракт, париж, террорист, иранский дипломат, шииты
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