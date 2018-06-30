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30.06.2018, 11:59

Швеция отказалась от бойкота ЧМ-2018 в России

Швеция отказалась от бойкота ЧМ-2018 в России - Фото
Иллюстративное фото

В МИД Швеции сказали, что объявленный ранее бойкот распространялся только на открытие чемпионата

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Правительство Швеции заявило, что не будет бойкотировать чемпионат мира по футболу в России. Об этом сообщает tribuna.ua.

Члены кабинета министров Швеции намерены приехать на матч своей национальной сборной против сборной Швейцарии в рамках 1/8 чемпионата. 

Министр иностранных дел Маргот Вальстрем уточнил, что объявленный ранее бойкот распространялся только на открытие мундиаля. 

"В этой ситуации мы считаем важным, чтобы мы могли поддержать нашу команду, и мы приняли это решение после консультаций, например, с представителями таких стран, как Дания и Великобритания", - сказал Вальстрем. 

Министр спорта Швеции Анника Странделль раньше заявляла, что не собирается посещать Россию "в связи с политической ситуацией в стране, особенно с точки зрения демократии и соблюдения прав человека".

Дипломатический бойкот ЧМ-2018 объявили Великобритания и Исландия. Позже к бойкоту присоединилась Австралия и Финляндия.

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Теги: швеция, чм-2018, бойкот чемпионата мира по футболу, чемпионата мира
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