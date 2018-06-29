Швеция расширит контроль за собственными границами

Швеция намерена расширить контроль за собственными границами. Поводом для подобного решения служит изменение спектра возможных угроз, заявили представители погранслужбы, передает Deutsche Welle.
В частности, до 11 ноября вводится выборочный контроль в аэропортах Стокгольма, Мальмё и Гетеборга, а также в шведских портах.
При этом приток беженцев в Швецию продолжается. По информации газеты Sydsvenskan, в южной провинции Сконе пограничники практически каждую неделю задерживают мигрантов из Сирии и Ирака.
Швеция ввела контроль за собственными границами осенью 2015 года. Аналогичный контроль в Евросоюзе также осуществляют Австрия, Германия, Дания, Франция и Норвегия, не входящая в состав ЕС, однако являющаяся членом Шенгенского пространства. Власти этих стран объясняют подобный шаг желанием гарантировать безопасность на фоне миграционного кризиса.
Полтора года назад в Стокгольме мигранты жгли шины и бросались на полицию