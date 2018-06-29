Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
29.06.2018, 23:55

Швеция расширит контроль за собственными границами

Швеция расширит контроль за собственными границами - Фото
Фото: unsplash.com

В ряде аэропортов и портах Швеция до 11 ноября вводит выборочный контроль, поводом для подобного решения служит изменение спектра возможных угроз

Реклама
Реклама

Швеция намерена расширить контроль за собственными границами. Поводом для подобного решения служит изменение спектра возможных угроз, заявили представители погранслужбы, передает Deutsche Welle.

В частности, до 11 ноября вводится выборочный контроль в аэропортах Стокгольма, Мальмё и Гетеборга, а также в шведских портах.

При этом приток беженцев в Швецию продолжается. По информации газеты Sydsvenskan, в южной провинции Сконе пограничники практически каждую неделю задерживают мигрантов из Сирии и Ирака.

Швеция ввела контроль за собственными границами осенью 2015 года. Аналогичный контроль в Евросоюзе также осуществляют Австрия, Германия, Дания, Франция и Норвегия, не входящая в состав ЕС, однако являющаяся членом Шенгенского пространства. Власти этих стран объясняют подобный шаг желанием гарантировать безопасность на фоне миграционного кризиса.

Полтора года назад в Стокгольме мигранты жгли шины и бросались на полицию

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: швеция, мигранты, миграционный кризис
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
У берегов Ливии затонула лодка со 120 мигрантами
Мир У берегов Ливии затонула лодка со 120 мигрантами
Миграция может стать "судьбоносным вопросом" для ЕС - Меркель
Мир Миграция может стать "судьбоносным вопросом" для ЕС - Меркель
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 