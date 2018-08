Сильный град накрыл зоопарк в Колорадо: есть пострадавшие - фото

Скриншот видео: The Weather Channel

В американском зоопарке Колорадо-Спрингс выпал огромный град. Восемь человек пострадали и трое животных погибли от полученных травм, сообщает The Weather Channel.

Град выпал на территории зоопарка Колорадо-Спрингс в США и продолжался около 15 минут. Восемь человек получили травмы, они госпитализированы. Двое стервятников и утка погибли.

#cheyennemountainzoo an idea of some of damage to vehicles at the zoo today. pic.twitter.com/fFWHFEjQcG

Читайте также: Во Львовской области выпал град размером с вишню: фото

Here's a look at just how big the hail was in the Colorado Springs area. This photo is from Courtney Emch in Fountain. pic.twitter.com/oN5ImxZtwz