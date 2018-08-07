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07.08.2018, 14:32

Сильный град накрыл зоопарк в Колорадо: есть пострадавшие - фото

Сильный град накрыл зоопарк в Колорадо: есть пострадавшие - фото - Фото
Скриншот видео: The Weather Channel

Из-за града погибли несколько животных, восемь человек получили травмы

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В американском зоопарке Колорадо-Спрингс выпал огромный град. Восемь человек пострадали и трое животных погибли от полученных травм, сообщает The Weather Channel.

Град выпал на территории зоопарка Колорадо-Спрингс в США и продолжался около 15 минут. Восемь человек получили травмы, они госпитализированы. Двое стервятников и утка погибли.

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Посетителей зоопарка эвакуировали на автобусах, так как сильный град разбил лобовые стекла автомобилей.

В июне в Закарпатье град повредил кровли 182 жилых домов. Также сильные порывы ветра привели к падению деревьев на автодороги в Хустском, Тячевском районах и городе Мукачево.

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Теги: США, погибшие, животные, пострадавшие, зоопарк, град, Колорадо
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