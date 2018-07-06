Силы Асада захватили главный погранпереход на границе с Иорданией

Пограничный переход Нассиб (фото - eng-archive.aawsat.com)

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Правозащитники подтвердили, что сирийские войска установили контроль над ключевым переходом на границе

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Сегодня сирийские правительственные войска взяли под свой контроль главный пограничный переход на границе с Иорданией. Об этом сообщает Reuters.

Информацию о взятии погранперехода подтвердили также в Сирийском центре мониторинга прав человека.

Переход Нассиб сейчас контролируют войска режима президента Сирии Башара Асада.

Последние месяцы переход был под контролем сирийских повстанцев и накануне они договорились с Россией о сдаче участка.

В конце июня войска режима Асада начали наступление на подконтрольные повстанцам районы на юго-западе Сирии.