Силы Асада захватили главный погранпереход на границе с Иорданией

Сегодня сирийские правительственные войска взяли под свой контроль главный пограничный переход на границе с Иорданией. Об этом сообщает Reuters.
Информацию о взятии погранперехода подтвердили также в Сирийском центре мониторинга прав человека.
Переход Нассиб сейчас контролируют войска режима президента Сирии Башара Асада.
Последние месяцы переход был под контролем сирийских повстанцев и накануне они договорились с Россией о сдаче участка.
В конце июня войска режима Асада начали наступление на подконтрольные повстанцам районы на юго-западе Сирии.