Сингапур выбрал место для встречи лидеров США и КНДР

Ким Чен Ын и Дональд Трамп (фото - KOCISGetty Images)

commenthover

Территория, выделенная для саммита, охватывает три района города-государства

Реклама

Реклама

Город-государство Сингапур выделил специальную зону для запланированного саммита между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, которая будет отгорожена с 10 по 14 июня. Об этом говорится в сообщении правительства Сингапура, передает Радио Свобода.

На территории, включающей районы Танглин, Ньютон и Орчард, расположены Министерство иностранных дел, посольство США и несколько крупных отелей, в том числе отель Шангри Ла.

1 июня Трамп подтвердил, что запланированный на 12 июня в Сингапуре саммит состоится.

2 июня сообщалось, что США пытаются найти незаметный способ заплатить за гостиницу лидера КНДР во время планируемой встречи с президентом США в Сингапуре.

4 июня стало известно, что первая леди США Мелания Трамп пропустит саммит США-КНДР в Сингапуре.