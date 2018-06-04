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04.06.2018, 16:46

Сингапур выбрал место для встречи лидеров США и КНДР

Сингапур выбрал место для встречи лидеров США и КНДР - Фото
Ким Чен Ын и Дональд Трамп (фото - KOCISGetty Images)

Территория, выделенная для саммита, охватывает три района города-государства

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Город-государство Сингапур выделил специальную зону для запланированного саммита между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, которая будет отгорожена с 10 по 14 июня. Об этом говорится в сообщении правительства Сингапура, передает Радио Свобода.

На территории, включающей районы Танглин, Ньютон и Орчард, расположены Министерство иностранных дел, посольство США и несколько крупных отелей, в том числе отель Шангри Ла.

1 июня Трамп подтвердил, что запланированный на 12 июня в Сингапуре саммит состоится.

2 июня сообщалось, что США пытаются найти незаметный способ заплатить за гостиницу лидера КНДР во время планируемой встречи с президентом США в Сингапуре.

4 июня стало известно, что первая леди США Мелания Трамп пропустит саммит США-КНДР в Сингапуре. 

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Теги: дональд трамп, ким чен ын
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