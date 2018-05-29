Сирия признала "независимость" Южной Осетии

Фото: ОСинформ

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Помимо установления "дипломатических отношений" с властями оккупированной грузинской территории, Дамаск признал также и Абхазию

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Союзник Кремля в ближневосточном регионе Сирия и власти оккупированной Россией грузинской территории Южная Осетия договорились о "взаимном признании и установлении дипломатических отношений". Эту информацию растространил как югоосетинский "МИД", так и государственное сирийское агентство Sana.

В Цхинвале утверждают, что сотрудничество будет регулироваться якобы в соответствии с Венской конвенцией о дипсношениях от 18 апреля 1961 года и с Венской конвенции о консульских сношениях от 23 апреля 1963 года.

Кроме того, Сирия признала независимость Абхазии.

В сирийском МИД подчеркнули, что стороны будут сотрудничать для "борьбы с террористической агрессией против Сирии".

Летом 2014 года в Южной Осетии заявили о "признании" государством террористической организации "Донецкая народная республика".