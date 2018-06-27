Ситуация на юго-западе Сирии движется к опасной эскалации - ООН

Сирия

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Это политически очень чувствительный регион

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Организация Объединенных Наций предупредила, что полномасштабная военная операция на юго-западе Сирии может повлиять на население и район таким же образом, как битвы за восточную Гуту и Алеппо вместе взятые. Об этом сообщает Reuters.

Представитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура сказал Совбезу ООН, что такая битва может усилить напряженность с Израилем и поставит под угрозу небольшой прогресс, который наблюдается в международных политических переговорах, сосредоточенных на усилиях по созданию конституционного комитета.

По его словам, нынешняя ситуация движется к опасной эскалации.

Вчера, 26 июня, сирийская армия взяла под контроль район Лаха в северо-западной провинции Дераа.

Захваченная зона включает в себя Буср Аль-Харири, который нескольких дней был мишенью массированных бомбардировок авиации России и сирийского режима.

Регион является политически чувствительным из-за его расположения вблизи Израиля и Иордании и существования соглашения о "деэскалации" между США, Иорданией и союзником сирийского правительства - РФ.