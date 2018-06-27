Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
27.06.2018, 21:39

Ситуация на юго-западе Сирии движется к опасной эскалации - ООН

Ситуация на юго-западе Сирии движется к опасной эскалации - ООН - Фото
Сирия

Это политически очень чувствительный регион

Реклама
Реклама

Организация Объединенных Наций предупредила, что полномасштабная военная операция на юго-западе Сирии может повлиять на население и район таким же образом, как битвы за восточную Гуту и Алеппо вместе взятые. Об этом сообщает Reuters.

Представитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура сказал Совбезу ООН, что такая битва может усилить напряженность с Израилем и поставит под угрозу небольшой прогресс, который наблюдается в международных политических переговорах, сосредоточенных на усилиях по созданию конституционного комитета.

По его словам, нынешняя ситуация движется к опасной эскалации.

Вчера, 26 июня, сирийская армия взяла под контроль район Лаха в северо-западной провинции Дераа.

Захваченная зона включает в себя Буср Аль-Харири, который нескольких дней был мишенью массированных бомбардировок авиации России и сирийского режима.

Регион является политически чувствительным из-за его расположения вблизи Израиля и Иордании и существования соглашения о "деэскалации" между США, Иорданией и союзником сирийского правительства - РФ.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Сирия, эскалация
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Оппозиционные группы Сирии сформировали крупнейшее объединение
Мир Оппозиционные группы Сирии сформировали крупнейшее объединение
Эксперты ОЗХО отложили расследование химатаки в Сирии
Мир Эксперты ОЗХО отложили расследование химатаки в Сирии
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 