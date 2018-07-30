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30.07.2018, 19:11

Скандальный вице-премьер Италии сравнил себя с Муссолини

Маттео Сальвини (фото - flickr.com / Sara De Marco)

Маттео Сальвини использовал высказывание фашистского диктатора, комментируя критику в свой адрес

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Глава МВД и вице-премьер Италии Маттео Сальвини, комментируя критику в свой адрес, процитировал фашистского диктатора Бенито Муссолини. Об этом сообщает CNN.

Сальвини написал в Twitter "tanti nemici, tanto onore," что значит "так много врагов, так много чести". Это высказывание является вариацией знаменитой фразы Муссолини "molti nemici, molto onore", или "много врагов, много чести".

Комментарии Сальвини появились в годовщину рождения Муссолини. Они стали ответом на статью в журнале о критиках вице-премьера, в частности о католической церкви и ведущих левых интеллектуалах.

20 июля сообщалось, что Сальвини назвал Революцию достоинства "фальшивой", а аннексию Крыма "законной".

16 июля Сальвини на пресс-конференции в Москве заявил, что рассчитывает на снятие санкций с России уже до конца года.

Сальвини - один из лидеров правой партии Лига севера, выступающей за отделение северных провинций Италии и создание отдельного государства со столицей в Милане.

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Теги: Маттео Сальвини, италия, ультраправые
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