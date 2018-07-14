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14.07.2018, 14:44

Скарлетт Йоханссон из-за критики отказалась играть трансгендера

Скарлетт Йоханссон из-за критики отказалась играть трансгендера - Фото
Скарлетт Йоханссон (фото - gettyimages.com)

Представители ЛГБТ-сообщества устроили флэшмоб, в кототором трансгендеры играли Йоханссон

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Актриса Скарлетт Йоханссон отказалась от роли трансгендера-сутенера в фильме "Массажный салон" из-за критики со стороны ЛГБТ-сообщества. Об этом она заявила на сайте для сторонников ЛГБТ Out.com.

Причиной для критики стал тот факт, что в Голливуде решили не приглашать на роль настоящего трансгендра. На этой волне начался флэшмоб, в котором трансгендеры играли Скарлетт Йохансон. 

"Я восхищаюсь и люблю сообщество трансгендеров и я благодарна, что разговор об инклюзии в Голливуде продолжается", - прокомментировала Йоханссон. 

Актриса должна была сыграть роль Джин Мэри Гилл, которая открыла в 70-е годы в США массажные салоны для маскировки деятельности борделей, в которых работали также мужчины. The Hollywood Reporter описал фильм как "драму о сексуально амбивалентном владельце массажного салона".

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Теги: фильм, трансгендер, ЛГБТ-сообщество, роль
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