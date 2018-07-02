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02.07.2018, 07:30

Смерть королевы Елизаветы: министры отработали свои действия

Смерть королевы Елизаветы: министры отработали свои действия - Фото
Королева Елизавета (фото - Getty Images)

После того, как королева отменила свой выход из-за плохого самочувствия, министры обсудили план действий на случай смерти монарха

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В Великобритании министры отрепетировали свои действия на случай смерти королевы Елизаветы II. Об этом сообщает Express.

Такая репетиции прошла впервые, как раз на неделе, когда королева отменила посещение службы в соборе Святого Павла из-за плохого самочувствия.

У репетиции было кодовое название "Дворцовый голубь". Премьер-министр Тереза Мэй и министры обсудили вероятный план действий в первый день после смерти монарха.

Впервые гражданские служащие и политики вместе обсуждали план. По словам одного из министров, все действия стали более активными из-за возраста королевы. 

28 июня у Елизаветы было запланировано посещение собора Святого Павла, на служении в котором также была голливудская актриса Анджелина Джоли. Но дворцовый спикер сообщил, что королева плохо себя чувствует и решила отметить свой выход. 

В 2016 году, когда Елизавете исполнилось 90 лет, она отменила все свои дальние поездки, оставив их на членов королевской семьи. Несмотря на это, в 2017 году у нее было 296 выходов. 

В начале июня стало известно, что королева перенесла операцию по удалению катаракты и при этом носила на публике солнцезащитные очки, но не отменила ни одного выхода. 

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Теги: Великобритания, королева Елизавета, смерть королевы, репетиция
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