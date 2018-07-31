"Смертника из Манчестера" за три года до теракта спасли из Ливии

Фото: пресс-служба Скотленд-Ярда

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ВМС Великобритании эвакуировали в 2014 году из Ливии около 100 своих граждан. Среди них был Салман Абеди, который тремя годами позднее взорвет концерт

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Гражданин Великобритании, который весной 2017 года взорвал на концерте в Манчестере бомбу, убив 22 человека и ранив сотни других, был спасен от гражданской войны в Ливии британским флотом. Об этом пишет таблоид Daily Mail.

Сын ливийских родителей, в августе 2014 года Салман Абеди "был на каникулах" на исторической родине, когда там вспыхнул вооруженный конфликт. Британские власти начали эвакуацию своих граждан. Абеди вместе с младшим братом Хашемом были среди 100 человек, которых военный корабль "Энтерпрайз" отвез на Мальту, откуда они вылетели в Лондон.

"Осуществить такое зверство на территории Соединенного Королевства после того, как мы спасли его от войны в Ливии, - это абсолютное предательство", - цитирует издание свой источник в правительстве.

По данным спецслужб, на момент эвакуации Абеди еще не радикализировался.

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22 мая 2017 года в 22:40 по местному времени на "Манчестер-Арене" в конце шоу американской певицы Арианы Гранде 22-летний смертник Салман Абеди взорвал бомбу, в результате чего погибло по меньшей мере 22 человека, более 120 получили серьезные ранения, всего пострадали около 800 человек. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая сеть Исламское государство.