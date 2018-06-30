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30.06.2018, 16:20

"Смертную казнь!": В Индии протесты из-за изнасилования девочки

"Смертную казнь!": В Индии протесты из-за изнасилования девочки - Фото
Фото: BBC

Тысячи людей третий день подряд протестуют и требуют казнить через повешение виновных в изнасиловании 7-летней девочки

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В центральной Индии проходят многотысячные протесты из-за изнасилования семилетней девочки. Об этом сообщает Радио Свобода.

Люди требуют для виновных смертной казни - они пришли с плакатами и кричат "Смерть насильнику".

Девочка ждала родителей после школы. На камерах видеонаблюдения видно, как рядом с ней стоит один из обвиняемых. Позже девочку без сознания нашли в кустах. Сейчас она в больнице.

Оба обвиняемых задержаны.

Индия является самой опасной для женщин страной, согласно исследованию организации Thomson Reuters Foundation. Здесь женщинам больше всего грозит сексуальное насилие и домогательства, давление культуры и традиций.

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Теги: протесты, Индия, смертная казнь, изнасилование
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