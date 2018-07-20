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Боты:
20.07.2018, 16:02

Смертоносная устрица убила мужчину во Флориде

Смертоносная устрица убила мужчину во Флориде - Фото
Фото: unsplash.com

Мужчина съел сырую устрицу и заразился бактерией Vibrio vulnificus

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В американском штате Флорида 71-летний мужчина умер после того, как съел сырые устрицы. CBS News сообщает, что причиной смерти стало заражение бактерией Vibrio vulnificus.

Этот вид бактерий обычно обнаруживают в сырых моллюсках, особенно в устрицах. Мужчина заразился после того, как съел сырое блюдо. Он прожил еще два дня и скончался без необходимого лечения.

Бактерия обычно живет в прибрежных водах и становится особенно активной в теплое время года. Заразиться можно не только через пищу, но и через открытую рану во время купания. Симптомы заражения бактерией схожи с сильным отравлением, поэтому часто больные не обращаются за помощью и не получают должного лечения. Инфицирование Vibrio vulnificus приводит к серьезным последствиям и часто заканчивается смертью.

Ранее в Запорожской области от ботулизма умер мужчина. Он не обращался за медицинской помощью и скончался дома. Это уже пятый смертельный случай от ботулизма.

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Теги: заражение, Vibrio vulnificus, устрицы, бактерия
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