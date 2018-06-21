СМИ: КНДР уничтожит полигон для пуска ракет, которыми пугала США

Ким Чен Ын Фото: Фото: пресс-служба KOCIS

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Reuters пишет, что Ким Чен Ын обязался уничтожить полигон, который использовался для испытаний двигателей баллистических ракет большой дальности

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Северокорейский ликтатор Ким Чен Ын пообещал уничтожить полигон, который использовался для испытаний двигателей баллистических ракет дальнего радиуса действия, которыми ударить по американскому острову Гуам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова чиновника США.

"Председатель Ким пообещал, что Северная Корея вскоре уничтожит стенд для испытаний ракетного двигателя", - сказал источник агентства на условиях анонимности.

Отмечается, что речь идет о космодроме Сохэ, расположенном в Тунчхан-ри, о котором мало что известно.

Чиновник сказал, что США "будут продолжать внимательно следить за этим объектом", так как "продвигаются вперед в переговорах" с КНДР.

Также сказано, что базирующаяся в США группа 38 North, отслеживающаяя ситуацию на Корейском полуострове, ранее сообщила, что не видит признаков демонтажа Сохэ или другого испытательного полигона.

Известно, что полигон был создан в 2008 году и располагает научно-исследовательскими учреждениями, расположенными поблизости для разработки ракет, а также башней для баллистических ракет. Полигон в основном используется для тестирования крупных двигателей Пэктусан, построенных для ракет дальнего действия, таких как Hwasong-15.

12 июня президент США Дональд Трамп и Ким встретились на саммите в Сингапуре, подписав документ о денуклеаризация КНДР под гарантии США в течение 2,5 лет.