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05.09.2018, 16:38

СМИ назвали марку духов, во флаконе от которых был Новичок: фото

СМИ назвали марку духов, во флаконе от которых был Новичок: фото - Фото
Cолсбери (фото - Getty Images)

Флакон был оснащен специальным устройством для нанесения яда

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Россияне, которых Великобритания подозревает в отравлении бывшего российского двойного шпиона ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, перевозили нервно-паралитическое вещество Новичок во флаконе из-под духов Nina Ricci. Об этом сообщает The Sun.

Полиция считает, что яд был перевезен в Великобританию из России во флаконе со специальным устройством для его нанесения. Позже в Эймсбери этот флакон достал из мусорного бака Чарли Роули и подарил своей подруге Дон Стерджесс.

Фото: thesun.co.uk

5 сентября британский премьер-министр Тереза Мэй назвала имена подозреваемых в отравлении Скрипаля - это Александр Петров и Руслан Боширов, сотрудники Главного управления Генштаба ВС РФ. Она считает, что операцию по устранению Скрипаля "почти наверняка" одобрили не только в ГРУ, но и на высоком уровне в РФ.

4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. Власти страны заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия Новичок, которое разрабатывали в СССР и РФ. 

30 июня в расположенном рядом Эймсбери обнаружили Дону Стерджесс и Чарльза Роули: оба были без сознания. Пара отравилась Новичком. Женщина умерла, мужчина ослеп и утратил чувствительность конечностей.

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Теги: химатака, новичок, атака в солсбери
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