СМИ: США готовят санкции против энергокомпаний Северного потока-2

Дональд Трамп (фото - пресс-служба Белого дома)

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По данным СМИ, большинство ключевых фигур в администрации президента США склоняются к введению санкций

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Администрация президента США Дональда Трампа готовится ввести санкции против энергокомпаний Германии и нескольких других европейских стран, которые участвуют в строительстве газопровода Северный поток-2. Об этом сообщает Foreign Policy.

По данным СМИ, Белый дом рассматривает и другие пути блокирования проекта Северного потока-2, но большинство ключевых фигур в администрации склоняются к санкционному сценарию.

Аналогичные настроения преобладают также в Конгрессе США.

Издание отмечает, что санкции могут еще больше усилить напряженность в отношениях между США и Германией, где официальные лица очень недовольны действиями Трампа по торговле, решением отказаться от ядерной сделки с Ираном.

"Они не перед чем не остановятся, чтобы заблокировать Северный поток", - отметил один из собеседников, имея в виду чиновников Белого дома.

Государственный департамент США пока не дает комментарии по этому вопросу, но отмечает, что компании, которые работают над проектом, должны учитывать риски.

"Мы четко дали понять, что компании, работающие в российском секторе энергетических экспортных трубопроводов, участвуют в бизнес-сфере, которая несет риск санкций", - сказала пресс-секретарь Госдепартамента.

Против Северного потока-2 выступают все политические силы США, Сенат, Палата представителей и Белый дом.

Посол США в Германии ранее выступил против газовопровода, потому что через Северный поток-2 Россия сможет увеличить влияние на Германию и Евросоюз в целом.