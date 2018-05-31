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31.05.2018, 13:52

СМИ: Талибан тайно обсудил с властью Афганистана прекращение огня

СМИ: Талибан тайно обсудил с властью Афганистана прекращение огня - Фото
Фото: nationalinterest.org

По данным командующего войсками США в Афганистане генерала Николсона, на встречах присутствовали представители иностранных государств и организаций

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Представители террористической группировки Талибан провели тайные встречи с афганской властью с целью обсуждения условий прекращения огня. Об этом заявил командующий войсками США в Афганистане генерал Джон Николсон, передает Би-би-си.

"Талибан имел тайные встречи с афганской властью для обсуждения относительно прекращения огня", - говорится в сообщении.

По информации Николсона, на встречах также присутствовали представители иностранных государств и организаций.

Как известно, в феврале президент Афганистана Ашраф Гани предложил Талибану провести переговоры, однако ответа не последовало.

Накануне представитель американской армии в Афганистане Мартин О'Доннелл заявил, американские военные нанесли артиллерийский удар по территории района Муса Кала в афганской провинции Гильменд, уничтожив более 50-ти полевых командиров джихадистского движения Талибан, которые собрались там на совещание. 

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Теги: талибан, афганистан, прекращение огня, переговоры, власть Афганистана
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