СМИ установили связь между новыми жертвами Новичка и Скрипалями

Дон Стерджесс и Чарльз Роули (коллаж из их страниц в Facebook)

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Пострадавшие британцы посетили место отравления Скрипалей до того, как его закрыли

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Британцы, отравившиеся нервно-паралитическим веществом "Новичок" вблизи Солсбери, вероятно контактировали с этим веществом, когда подобрали шприц или иглу, которую выбросили напавшие на Скрипалей. Об этом сообщает Daily Mail.

Как отмечает Daily Mail, мужчина и женщина посетили место, где Скрипалей нашли в бессознательном состоянии, в то время когда его еще не закрыли и не убрали после химатаки.

По словам эксперта по химоружию Хэмиша де Бреттон-Гордона, "Новичок" может храниться месяцами, а для того, чтобы вызвать серьезное заболевание, хватит нескольких молекул вещества.

30 июня на южной окраине городка Эймсбери обнаружили 44-летнюю Дону Стерджесс и ее 45-летнего бойфренда Чарльза Роули: оба были без сознания. Пара находится в критическом состоянии в реанимации госпиталя Солсбери. В Эймсбери перекрыты несколько улиц.

4 марта в Солсбери отравили осужденного в РФ за шпионаж в пользу Лондона экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. Власти заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия "Новичок", которое разрабатывали в СССР и РФ. Позднее Скрипалей выписали из больницы, а Лондон обвинил Кремль и организовал скоординированный ответ союзников и партнеров. Кремль назвал обвинения "провокацией".