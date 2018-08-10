Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
10.08.2018, 18:57

СМИ: В офисе еврейской общины в Москве изъяли антисемитские книги

СМИ: В офисе еврейской общины в Москве изъяли антисемитские книги - Фото
Израиль, флаг Израиля (фото - pixabay.com)

Обыск прошел в рамках проверки в отношении российского представителя правящей в Израиле партии Ликуд

Реклама
Реклама

Российская полиция провела обыски в офисе Московской еврейской религиозной общины и якобы нашла там запрещенную антисемитскую литературу. Об этом Русской службе ВВС сообщил адвокат Игорь Зубер.

По его словам, обыски прошли в рамках проверки в отношении лидера еврейского движения Шахар, российского представителя правящей в Израиле партии Ликуд Александра Каргина. Чего именно касается проверка, адвокату неизвестно.

Зубер говорит, что обыск длился около часа-полтора. Запрещенную литературу, по его мнению, подбросили.

"Изъята была литература различного содержания. Прежде всего националистическая... и носящая антисемитский характер. Как может быть у еврейского лидера литература антисемитского характера? Это абсурд! Совершенно очевидно, что эта литература была подброшена", - сказал адвокат.

По его информации, пока ни административного, ни уголовного дела не заводилось.

В Омске во время празднований дня города на набережной установили виселицу. Там воссоздали петровскую епоху, благодаря чему омичи могли "примерить" на себя петлю.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: полиция, Москва, обыск, антисемитизм, община
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В Зимбабве выборы спровоцировали беспорядки: погибли три человека
Мир В Зимбабве выборы спровоцировали беспорядки: погибли три человека
В центре Москвы полиция задержала британского ЛГБТ-активиста
Мир В центре Москвы полиция задержала британского ЛГБТ-активиста
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 