СМИ: В офисе еврейской общины в Москве изъяли антисемитские книги

Российская полиция провела обыски в офисе Московской еврейской религиозной общины и якобы нашла там запрещенную антисемитскую литературу. Об этом Русской службе ВВС сообщил адвокат Игорь Зубер.
По его словам, обыски прошли в рамках проверки в отношении лидера еврейского движения Шахар, российского представителя правящей в Израиле партии Ликуд Александра Каргина. Чего именно касается проверка, адвокату неизвестно.
Зубер говорит, что обыск длился около часа-полтора. Запрещенную литературу, по его мнению, подбросили.
"Изъята была литература различного содержания. Прежде всего националистическая... и носящая антисемитский характер. Как может быть у еврейского лидера литература антисемитского характера? Это абсурд! Совершенно очевидно, что эта литература была подброшена", - сказал адвокат.
По его информации, пока ни административного, ни уголовного дела не заводилось.
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