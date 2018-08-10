СМИ: В офисе еврейской общины в Москве изъяли антисемитские книги

Израиль, флаг Израиля (фото - pixabay.com)

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Обыск прошел в рамках проверки в отношении российского представителя правящей в Израиле партии Ликуд

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Российская полиция провела обыски в офисе Московской еврейской религиозной общины и якобы нашла там запрещенную антисемитскую литературу. Об этом Русской службе ВВС сообщил адвокат Игорь Зубер.

По его словам, обыски прошли в рамках проверки в отношении лидера еврейского движения Шахар, российского представителя правящей в Израиле партии Ликуд Александра Каргина. Чего именно касается проверка, адвокату неизвестно.

Зубер говорит, что обыск длился около часа-полтора. Запрещенную литературу, по его мнению, подбросили.

"Изъята была литература различного содержания. Прежде всего националистическая... и носящая антисемитский характер. Как может быть у еврейского лидера литература антисемитского характера? Это абсурд! Совершенно очевидно, что эта литература была подброшена", - сказал адвокат.

По его информации, пока ни административного, ни уголовного дела не заводилось.

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