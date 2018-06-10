Снова авария: в Литве бронетранспортер США врезался в дерево

Stryker, иллюстративное фото (ru.delfi.lt)

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Это уже второе происшествие за неделю: в четверг столкнулись четыре бронемашины Stryker

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В Литве в Казлу Руде бронетранспортер США Stryker съехал в кювет и врезался в дерево, в результате чего пострадал американский солдат. Об этом сообщили в местной полиции, передает издание Delfi.

Солдат был доставлен в больницу с ушибом правого бедра.



Это уже второе дорожно-транспортное происшествие за неделю, связанное с войсками США в Литве. В четверг Пренайском районе столкнулись четыре бронемашины Stryker, в результате чего 13 военных получили травмы.

Американские войска находятся в странах Балтии для участия в учениях Kardo kirtis.