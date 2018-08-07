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Боты:
07.08.2018, 06:25

Соратник Манафорта: Да, мошенничали, и получали деньги на Кипре

Соратник Манафорта: Да, мошенничали, и получали деньги на Кипре - Фото
Рик Гейтс (фото - Getty Images)

Украинские клиенты скандального американского лоббиста платили ему и соратникам на тайные счета в оффшорах

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Рик Гейтс, соратник политтехнолога Януковича и Партии регионов Пола Манафорта, на суде по последнему признался, что на пару с ним сознательно совершил банковское и налоговое мошенничество. Об этом пишет газета Тhe Washington Post, отслеживающая ход процесса в федеральном суде Александрии.

Под присягой Гейтс заявил, что в Украине платили Манафорту "миллионы долларов" за политическую работу, и для того, чтобы получать эти средства, они с Манафортом открыли счета в оффшорах на Кипре, не уведомив власти США.

По словам подсудимого, он провел несколько фиктивных сделок и воспользовался "несколькими сотнями тысяч" долларов с этих счетов.

На вопрос прокурора, зачем Гейтс врал следователям раньше, когда не сообщал об иностранных счетах, тот ответил, что делал это по личной просьбе Манафорта: якобы тот наказывал ему оформлять полученные из Украины средства не как доходы, а как займы, что уменьшало сумму налогов на них.

Гейтс назвал фамилии работодателей своего соратника - это Ринат Ахметов, Сергей Левочкин, Сергей Тигипко, Андрей Клюев и Борис Колесников.

По данным обвинения, официально Манафорт задекларировал $14 млн заработанных в Украине с 2010 по 2014 год средств. Неофициально он получил от украинских клиентов около $60 млн.

Ранее бухгалтер Манафорта Синтия Лапорта пошла на сделку со следствием и призналась в подделке документов.

Читайте мнение: Дело Манафорта и его последствия для Украины

В конце зимы 2018-го против Манафорта и его помощника Гейтса власти США выдвинули обвинения в уклонении от налогов на доходы, полученные в Украине при ЯнуковичеПо данным расследующего "российское дело" Роберта Мюллера, Манафорт заработал в Украине за почти 10 лет более $60 млн, которые распределял по более чем 30 банковским счетам в трех странах. Его защита заявила, что "украинские олигархи требовали тайные платежи" 

Манафорта обвиняют по 18 пунктам, в том числе в заговоре против государства и отмывании денег. В совокупности ему грозит до 305 лет тюрьмы. Он не признает себя виновным, хотя попытка опротестовать расследование Мюллера была неудачной.

15 июня суд в Вашингтоне принял решение о взятии под стражу МанфортаПрезидент США Дональд Трамп назвал решение суда "несправедливым". Манафорт ждал суда в тюрьме им. Уильяма Тюрсдейла в Александрии, штат Вирджиния. Процесс начался 31 июля.

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Теги: коррупция, российское дело, Рик Гейтс, пол манафорт, кипр, отмывание денег
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