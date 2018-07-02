Советник Трампа назвал ключевой вопрос встречи с Путиным

Дональд Трамп и Владимир Путин (фото - Getty Images)

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По словам советника по нацбезопасности Джона Болтона, будучи один на один с Путиным, Трамп хочет поднять вопрос Сирии

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Главным вопросом встречи в Хельсинки президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным станет будущее Сирии и предложение привлечь Россию к вытеснению с поля боя Ирана. Об этом сообщил советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, передает CBS News.

Болтон отметил, что главы стран будут только вдвоем и это даст возможность предложить подробно обсудить Сирию и ряд других вопросов.

"Я не думаю, что Асад - стратегический вопрос. Я думаю, Иран - стратегический вопрос. Есть возможности провести более широкие переговоры по помощи в вытеснении сил Ирана из Сирии", - отметил советник президента США.

По словам высокопоставленного чиновника, "никто не знает, что Трамп сделает, когда окажется в комнате с Путиным".

Встреча президента Соединенных Штатов Америки и президента Российской Федерации состоится в Хельсинки 16 июля.

Трамп и Путин встречались дважды в кулуарах международных саммитов, а также по меньшей мере восемь раз разговаривали по телефону. Однако отдельной встречи президентов России и США не было со времен аннексии Крыма в 2014 году.