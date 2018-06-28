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28.06.2018, 08:58

Создана NFC-метка для смартфона, распознающая испорченную еду

Создана NFC-метка для смартфона, распознающая испорченную еду - Фото
торговля, базар, продукты, супермаркет

Инженеры из США и Китая создали NFC-метку с датчиком веществ, образующихся в результате гниения

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Инженеры из США и Китая создали NFC-метку с датчиком веществ, образующихся в результате гниения. После того, как концентрация газов повысилась до установленного уровня, датчик меняет свойства метки, которые можно считать с помощью смартфона, передает Интернет-издание N+1.

Обычно покупатели при выборе продуктов полагаются на срок годности на упаковке, рассчитанный исходя из определенных условий хранения. Тем не менее, эти условия могут не соблюдаться, а в случае с приготовленными продуктами человеку приходится оценивать срок самостоятельно и использовать обоняние. Проверить состояние еды можно с помощью датчиков газов-маркеров, но обычно они довольно громоздки и неприменимы в быту.

Группа инженеров под руководством Гуйхуа Ю из Техасского университета в Остине создала более простое устройство, обладающее достаточно высокой чувствительностью к веществам, образуемым при гниении пищи. Для того, чтобы NFC-метка могла реагировать на присутствие искомых газов разработчики встроили в ее электрическую цепь участок электропроводного полимера.

Схема работы NFC-метки

Принцип работы метки основан на том, что полимер меняет свою электропроводность в присутствии аммиака или веществ с аминогруппами, поскольку они выступают в роли донора электронов и восстанавливают материал. Это свойство можно использовать для обнаружения пищи с активным процессом гниения, потому что при этом образуются аммиак и биогенные диамины, в том числе путресцин и кадаверин. Тестирование сенсора на этих газах показало, что его чувствительность (отношение изменение сопротивления к исходному сопротивлению) к газам в концентрации пять частей на миллион составляет 225% для аммиака, 46% для путресцина и 17% для кадаверина.

Полимерный датчик в цепи NFC-метки выступает в роли переключателя, который изначально выключен и снижает коэффициент отражения, но в присутствии искомых веществ переключается, что можно считать с помощью смартфона с NFC-антенной и специальным приложением. Инженеры протестировали метки на небольших кусочках мяса и рыбы, которые выдерживали при температуре 30°C в течение 20 часов.

 

Чувствительность сенсора к гнилой пище

Результаты показали, что в случае с рыбой показания датчика изменились примерно на 100%, а для курицы более чем на 500%.

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Теги: продукты, молокопродукты. пищевая промышленность, NFC-метка, испорченная еда
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