SpaceX не поймала обтекатель ракеты Falcon 9 в корабельный сачок

Морской корабль SpaceX не смог поймать в надводную сеть половинки головного обтекателя запущенной вчера ракеты-носителя Falcon 9. Об этом на брифинге рассказал представитель компании, пишет Space.com.
Стоимость одного обтекателя - около $6 млн, то есть примерно 10% от стоимости одного запуска Falcon 9. При падении на парашютах в воду он частично повреждается. Чтобы поймать конструкцию до соприкосновения с водой, компания соорудила большую сеть на корабле Mr. Steven.
Как рассказали в SpaceX, в районе нахождения корабля стояло ненастье с сильным ветром. В итоге парашют с грузом сдуло в сторону от рассчитанной точки приводнения. На корабле оставалось лишь следить на тем, как обтекатель падает в воду.
По словам спикера компании, погода стояла настолько плохая, что инженеры с трудом смогли успешно посадить маршевую ступень на плавучую платформу в Тихом океане.
Так выглядят упавшие в воду половинки обтекателя от ракеты, запущенной четыре дня назад:
Фото: instagram.com/marcuscote_photo
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Между тем, основная миссия была выполнена успешно: на околоземной орбите в запланированном порядке разместили десяток коммуникационных спутников Iridium.