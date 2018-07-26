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26.07.2018, 11:54

SpaceX не поймала обтекатель ракеты Falcon 9 в корабельный сачок

SpaceX не поймала обтекатель ракеты Falcon 9 в корабельный сачок - Фото
Фото: пресс-служба SpaceX

Груз на парашюте сильным ветром сдуло в сторону от судна Mr. Steven, оснащенного огромной надводной сетью

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Морской корабль SpaceX не смог поймать в надводную сеть половинки головного обтекателя запущенной вчера ракеты-носителя Falcon 9. Об этом на брифинге рассказал представитель компании, пишет Space.com.

Стоимость одного обтекателя - около $6 млн, то есть примерно 10% от стоимости одного запуска Falcon 9. При падении на парашютах в воду он частично повреждается. Чтобы поймать конструкцию до соприкосновения с водой, компания соорудила большую сеть на корабле Mr. Steven.

Как рассказали в SpaceX, в районе нахождения корабля стояло ненастье с сильным ветром. В итоге парашют с грузом сдуло в сторону от рассчитанной точки приводнения. На корабле оставалось лишь следить на тем, как обтекатель падает в воду.

По словам спикера компании, погода стояла настолько плохая, что инженеры с трудом смогли успешно посадить маршевую ступень на плавучую платформу в Тихом океане.

Так выглядят упавшие в воду половинки обтекателя от ракеты, запущенной четыре дня назад:

Фото: instagram.com/marcuscote_photo

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Между тем, основная миссия была выполнена успешно: на околоземной орбите в запланированном порядке разместили десяток коммуникационных спутников Iridium.

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Теги: Илон Маск, spacex, falcon 9, космос, запуск, ракета, Mr. Steven, обтекатель
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