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14.09.2018, 09:41

SpaceX выбрала туриста, который отправится к Луне на ее ракете

SpaceX выбрала туриста, который отправится к Луне на ее ракете - Фото
Иллюстрация: пресс-служба SpaceX

Запуск ракеты BRF состоится не ранее середины 2019 года, однако, вероятнее всего, его отсрочат на более позднюю дату

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В понедельник, 17 сентября, американская частная компания SpaceX назовет имя первого космического туриста, который полетит в окололунное путешествие на ракете-носителе BFR, и покажет этого счастливчика. Об этом говорится в сообщении компании в Twitter.

У миллиардера Илона Маска назвали первый полет космотуриста вокруг Луны "важным шагом к тому, чтобы обеспечить возможность обычным людям, которые хотели путешествовать в космосе, исполнить мечту".

Как уточнили в SpaceX, за всю историю только 24 человека были на Луне.

"Там не было никого после после миссии Аполлон-17 в 1972 году", - добавили в компании. Это была шестая и последняя миссия NASA на естественный спутник Земли.

В комментарии к записи в Twitter Маск разместил значок японского флага, намекнув, что турист будет из этой страны.

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Маск предполагает, что космическое путешествие длиной около 600 тысяч километров продлится с неделю: корабль облетит Луну (без посадки на нее) и вернется на Землю.

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Теги: spacex, япония, туризм, Луна, космос
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