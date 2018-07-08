Спасатели начали эвакуацию детей из пещеры в Таиланде: детали

Фото: gettyimages.com

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Руководитель спасательной миссии Наронгсак Оссатанакорн заявил, что сегодня утром условия идеальны для эвакуации детей

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В Таиланде спасатели начали операцию по эвакуации 12 мальчиков и их футбольного тренера из пещеры. Об этом заявили местные власти, сообщает Би-би-си Украина.

"Первая группа детей уже должна была стартовать. Первая часть пути - сложная, им придется пройти через узкие, затопленные водой участки пещеры, часто погружаясь под воду", - отмечается в сообщении.

Ранее детей научили пользоваться оборудованием для дайвинга, однако у мальчиков нет никакого опыта.

Операция началась в 10:00 по местному времени (06:00 по Киеву, - ред.). Спасатели ожидают, что в лучшем случае дети выберутся из пещеры до 21:00 часов по местному времени (17:00 по Киеву).

После того, как они выберутся из пещеры, то сразу поедут в больницу на обследование.

В операции принимают участие 13 иностранных дайверов и пятеро тайских, среди спасателей - пятеро "морских котиков".

Сначала допускали, что группа детей может провести там несколько месяцев. Однако утром в воскресенье руководитель спасательной миссии Наронгсак Оссатанакорн заявил, что условия идеальны для эвакуации.

23 июня 2018 года в Таиланде 12 подростков в возрасте 11-16 лет и их тренер пропали во время похода в пещерный комплекс. 2 июля их всех нашли живыми в одной из пещер. Группа оказалась заблокирована из-за поднявшегося уровня воды в подземелье.

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