Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
08.07.2018, 09:02

Спасатели начали эвакуацию детей из пещеры в Таиланде: детали

Спасатели начали эвакуацию детей из пещеры в Таиланде: детали - Фото
Фото: gettyimages.com

Руководитель спасательной миссии Наронгсак Оссатанакорн заявил, что сегодня утром условия идеальны для эвакуации детей

Реклама
Реклама

В Таиланде спасатели начали операцию по эвакуации 12 мальчиков и их футбольного тренера из пещеры. Об этом заявили местные власти, сообщает Би-би-си Украина.

"Первая группа детей уже должна была стартовать. Первая часть пути - сложная, им придется пройти через узкие, затопленные водой участки пещеры, часто погружаясь под воду", - отмечается в сообщении.

Ранее детей научили пользоваться оборудованием для дайвинга, однако у мальчиков нет никакого опыта.

Операция началась в 10:00 по местному времени (06:00 по Киеву, - ред.). Спасатели ожидают, что в лучшем случае дети выберутся из пещеры до 21:00 часов по местному времени (17:00 по Киеву).

После того, как они выберутся из пещеры, то сразу поедут в больницу на обследование.

В операции принимают участие 13 иностранных дайверов и пятеро тайских, среди спасателей - пятеро "морских котиков".

Сначала допускали, что группа детей может провести там несколько месяцев. Однако утром в воскресенье руководитель спасательной миссии Наронгсак Оссатанакорн заявил, что условия идеальны для эвакуации.           

23 июня 2018 года в Таиланде 12 подростков в возрасте 11-16 лет и их тренер пропали во время похода в пещерный комплекс. 2 июля их всех нашли живыми в одной из пещер. Группа оказалась заблокирована из-за поднявшегося уровня воды в подземелье.

Читайте также: Спасение детей в пещере в Таиланде: погиб военный водолаз

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: спецоперация, таиланд, пещера
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Спасение детей из пещеры в Таиланде: Илон Маск спешит на помощь
Мир Спасение детей из пещеры в Таиланде: Илон Маск спешит на помощь
Киевлянин построил на Лысой горе несуществующий дом - прокуратура
Киев Киевлянин построил на Лысой горе несуществующий дом - прокуратура
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Второй фронт. Карта трагедий на военных полигонах Украины
Второй фронт. Карта трагедий на военных полигонах Украины
 