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03.07.2018, 10:15

Спасатели не могут достать детей из затопленной пещеры в Таиланде

Спасатели не могут достать детей из затопленной пещеры в Таиланде - Фото
Скриншот из видеозаписи

По словам губернатора провинции Чианграй, футбольную команду с тренером из водяной западни в подземном комплексе "вряд ли достанут быстро"

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Спасение найденной в одном из удаленных уголков тайской пещеры детской футбольной команды может затянуться на несколько месяцев. Такой осторожный прогноз дали местные власти, которые разрабатывают план, как вывести на поверхность попавших в западню людей, пишет The Guardian.

Вчера в пещере Тхам Луанг Нанг Нон в районе Чианграй на севере страны нашли живыми 12 подростков в возрасте 11-15 лет с тренером, которые 23 июня пошли на экскурсию в подземный комплекс и пропали.

Часть пещеры регулярно затапливается во время сезона муссонов на высоту до 5 м. Откачать такой объем воды не представляется возможным, и потому есть два варианта: ждать, пока вода сойдет (это несколько месяцев), либо обучить попавших в западню навыкам ныряния и попытаться вывести их наружу по чрезвычайно опасным потокам.

Британские добровольцы-спасатели описали подводный путь к детям как "крайне неудобное погружение" с довольно сильным течением, против которого пришлось плыть, и мутной водой с плохой видимостью. Чтобы не снесло потоком, спасателям приходилось цепляться за стены пещеры. У тренированного "морского котика" на такой путь ушло 6 часов. 

Видео: Guardian News

Если власти примут решение ждать отхода воды, детям будут постоянно приносить еду и оказывать необходимую помощь.

Спасатели также пробуют найти еще один вход в подземный комплекс на горном склоне.

Как заявили в полиции, всех детей разделили по состоянию здоровья на три категории: красную, желтую и зеленую. По словам спасателей, большинство детей - в зеленой зоне, в желтой (некоторые легкие травмы) пара человек, в красной нет никого.

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Теги: дети, спасение, таиланд, водолазы, пещера
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