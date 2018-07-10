Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
10.07.2018, 15:10

Все спасены: из пещеры в Таиланде эвакуировали 12 детей и тренера

Фото: Getty Images

Все 13 человек успешно поднялись на поверхность из затопленной пещеры; последние эвакуированные пробыли там больше двух недель

Реклама
Реклама

Из затопленной пещеры в Таиланде эвакуировали всех детей и их тренера. Об этом сообщает The Independent

Спасательная операция закончена - все 13 человек эвакуировали. Точной информации пока нет, но вероятно, последним пещеру покинул 25-летний футбольный тренер, который и привел подростков в пещеру.

Сама операция заняла три дня. В первую очередь эвакуировали мальчиков, которые хуже всего себя чувствовали.

Читайте также: "Мы сильные": дети из пещеры в Таиланде передали письма

23 июня 2018 года в Таиланде 12 подростков в возрасте 11-16 лет и их тренер пропали во время похода в пещерный комплекс. 2 июля их всех нашли живыми в одной из пещер. Группа оказалась заблокирована из-за поднявшегося уровня воды в подземелье. В начале спасательной операции погиб бывший ныряльщик ВМС Таиланда.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: эвакуация, таиланд, пещера, спасение детей
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Спасение детей в Таиланде: дайверы отказались от субмарины Маска
Мир Спасение детей в Таиланде: дайверы отказались от субмарины Маска
Маск привез в Таиланд субмарину для спасения детей - фото, видео
Мир Маск привез в Таиланд субмарину для спасения детей - фото, видео
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Второй фронт. Карта трагедий на военных полигонах Украины
Второй фронт. Карта трагедий на военных полигонах Украины
 