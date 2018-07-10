Все спасены: из пещеры в Таиланде эвакуировали 12 детей и тренера

Фото: Getty Images

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Все 13 человек успешно поднялись на поверхность из затопленной пещеры; последние эвакуированные пробыли там больше двух недель

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Из затопленной пещеры в Таиланде эвакуировали всех детей и их тренера. Об этом сообщает The Independent

Спасательная операция закончена - все 13 человек эвакуировали. Точной информации пока нет, но вероятно, последним пещеру покинул 25-летний футбольный тренер, который и привел подростков в пещеру.

Сама операция заняла три дня. В первую очередь эвакуировали мальчиков, которые хуже всего себя чувствовали.

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23 июня 2018 года в Таиланде 12 подростков в возрасте 11-16 лет и их тренер пропали во время похода в пещерный комплекс. 2 июля их всех нашли живыми в одной из пещер. Группа оказалась заблокирована из-за поднявшегося уровня воды в подземелье. В начале спасательной операции погиб бывший ныряльщик ВМС Таиланда.