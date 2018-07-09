Спасение детей из затопленной пещеры: ночью снова шел дождь

Скриншот из видеозаписи

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В Таиланде возобновлена операция - осталось вывести на поверхность еще восемь детей и их тренера

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В Таиланде возобновилась активная фаза операции по спасению детей из затопленной пещеры на севере страны. Об этом со ссылкой на местные власти сообщило агентство Reuters.

После того, как из подземной западни были доставлены на поверхность четверо детей, спасатели взяли паузу в 10 часов, чтобы заправить кислородные резервуары, которые доставляют в пещеру, и спланировать дальнейшую миссию.

Сейчас в пещере остаются еще восемь детей и их тренер. Первыми спасли наиболее ослабевших детей: ныряльщики надели на них кислородные маски и держали привязанными около себя, пока выбирались на свет. Дети в порядке и получают необходимую медицинскую помощь.

По словам спасателей, если все пойдет, как запланировано, то операцию они смогут закончить за три-четыре дня. Между тем, местные СМИ сообщают о том, что ночью снова прошел дождь, из-за чего затопление может усилиться.

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23 июня 2018 года в Таиланде 12 подростков в возрасте 11-16 лет и их тренер пропали во время похода в пещерный комплекс. 2 июля их всех нашли живыми в одной из пещер. Группа оказалась заблокирована из-за поднявшегося уровня воды в подземелье. 8 июля спасатели начали эвакуацию.