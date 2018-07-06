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06.07.2018, 15:02

Спасение детей из пещеры в Таиланде: Илон Маск спешит на помощь

Спасение детей из пещеры в Таиланде: Илон Маск спешит на помощь - Фото
Илон Маск (фото - Getty Images)

Основатель компаний SpaceX и Tesla считает, что сможет помочь: его сотрудники уже едут на место происшествия, чтобы выяснить, чем и как именно

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Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск предложил правительству Таиланда помощь в спасении 12 подростков и их тренера из затопленной пещеры на севере страны. Об этом сообщает Би-би-си.

От компаний Маска в Таиланд отравлены инженеры, чтобы на месте и выяснить, что можно сделать. Они привезут с собой мощные аккумуляторы Powerwall производства Tesla Motors для работы насосов, которые откачивают воду. 

Маск уже предложил пустить в пещеру нейлоновую трубу, заполнить ее воздухом и создать "подводный тоннель".

23 июня 2018 года в Таиланде 12 подростков в возрасте 11-16 лет и их тренер пропали во время похода в пещерный комплекс. 2 июля их всех нашли живыми в одной из пещер. Группа оказалась заблокирована из-за поднявшегося уровня воды в подземелье.

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Спасатели разрабатывают план вызволения попавших в западню людей. Вероятно, группе придется обучиться дайвингу, чтобы покинуть пещеру подводным путем. В спасательной операции участвуют около тысячи человек.

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Теги: Илон Маск, спасение, таиланд, пещера
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