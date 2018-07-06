Спасение детей в пещере в Таиланде: погиб военный водолаз

Участники спасательной операции в Таиланде (фото – Getty Images)

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Бывший ныряльщик тайских ВМС, участвовавший в спасательной операции, погиб из-за нехватки кислорода

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Бывший военный ныряльщик погиб, участвуя в операции по спасению 12 подростков и их футбольного тренера, заблокированных в затопленной пещере в Таиланде. Об этом сообщает служба Би-би-си.

38-летний офицер Саман Гунан доставлял попавшим в ловушку кислородные баллоны. На обратном пути из пещеры он потерял сознание из-за нехватки собственного кислорода. Напарник Гунана попытался реанимировать его, но безуспешно. Офицера доставили в больницу, где констатировали его смерть.

Гунан ранее ушел со службы в ВМС Таиланда, однако вернулся ради операции по спасению застрявших в пещере людей. Похороны погибшего оплатит тайский король.

Смерть опытного ныряльщика вызывает опасения по поводу того, смогут ли не имеющие необходимых навыков дети выбраться из ловушки подводным путем. Власти в свою очередь обещают принять дополнительные меры предосторожности и не рисковать безопасностью мальчиков.

23 июня 2018 года в Таиланде 12 подростков в возрасте 11-16 лет и их тренер пропали во время похода в пещерный комплекс. 2 июля их всех нашли живыми в одной из пещер. Группа оказалась заблокирована из-за поднявшегося уровня воды в подземелье.



Спасатели разрабатывают план вызволения попавших в западню людей. Вероятно, группе придется обучиться дайвингу, чтобы покинуть пещеру подводным путем. В спасательной операции участвуют около тысячи человек.