Спасенные в Таиланде подростки стали послушниками в монастыре

Фото: Steve Herman/Twitter

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Подростки неделю будут жить в буддистском монастыре в качестве послушников, что считается большой честью

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11 подростков, которых спасли из затопленной пещеры в Таиланде, стали послушниками буддистского монастыря. Об этом сообщает CNN.

Посвящение мальчиков в послушники произошло сегодня на церемонии, посвященной погибшему во время спасательной операции дайверу. Еще один член команды - христианин, и он провел отдельный обряд памяти.

Подросткам побреют голову, и они неделю пробудут в храме как послушники. Эта практика считается в Таиланде большой честью. Тренер футбольной команды также будет это время в монастыре в качестве монаха.

23 июня 2018 года в Таиланде 12 подростков в возрасте 11-16 лет и их тренер пропали во время похода в пещерный комплекс. 10 июля завершилась спасательная операция.

В начале спасательной операции погиб бывший ныряльщик ВМС Таиланда.