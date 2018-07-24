Спасенные в Таиланде подростки стали послушниками в монастыре

11 подростков, которых спасли из затопленной пещеры в Таиланде, стали послушниками буддистского монастыря. Об этом сообщает CNN.
Посвящение мальчиков в послушники произошло сегодня на церемонии, посвященной погибшему во время спасательной операции дайверу. Еще один член команды - христианин, и он провел отдельный обряд памяти.
Подросткам побреют голову, и они неделю пробудут в храме как послушники. Эта практика считается в Таиланде большой честью. Тренер футбольной команды также будет это время в монастыре в качестве монаха.
23 июня 2018 года в Таиланде 12 подростков в возрасте 11-16 лет и их тренер пропали во время похода в пещерный комплекс. 10 июля завершилась спасательная операция.
В начале спасательной операции погиб бывший ныряльщик ВМС Таиланда.