Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
24.07.2018, 17:10

Спасенные в Таиланде подростки стали послушниками в монастыре

Спасенные в Таиланде подростки стали послушниками в монастыре - Фото
Фото: Steve Herman/Twitter

Подростки неделю будут жить в буддистском монастыре в качестве послушников, что считается большой честью

Реклама
Реклама

11 подростков, которых спасли из затопленной пещеры в Таиланде, стали послушниками буддистского монастыря. Об этом сообщает CNN.

Посвящение мальчиков в послушники произошло сегодня на церемонии, посвященной погибшему во время спасательной операции дайверу. Еще один член команды - христианин, и он провел отдельный обряд памяти.

Подросткам побреют голову, и они неделю пробудут в храме как послушники. Эта практика считается в Таиланде большой честью. Тренер футбольной команды также будет это время в монастыре в качестве монаха.

23 июня 2018 года в Таиланде 12 подростков в возрасте 11-16 лет и их тренер пропали во время похода в пещерный комплекс. 10 июля завершилась спасательная операция.  

В начале спасательной операции погиб бывший ныряльщик ВМС Таиланда.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: спасенные, таиланд, послушники
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Спасение детей из затопленной пещеры Таиланда: что нового на утро
Мир Спасение детей из затопленной пещеры Таиланда: что нового на утро
Сход лавины в Италии: нашли живыми четверых детей и женщину
Мир Сход лавины в Италии: нашли живыми четверых детей и женщину
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 