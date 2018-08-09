Спасенные в Таиланде: три подростка и тренер не имели гражданства

Фото: Steve Herman/Twitter

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Они были из числа около 480 тысяч представителей нацменьшинств и кочевых племен, не имеющих гражданства

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В Таиланде трем мальчикам и их тренеру, которых спасли из затопленной пещеры, предоставили гражданство этой страны. Про этом сообщает ВВС.

Во время спасательной операции, в рамках которой на поверхность из пещеры спасли 12 детей и тренера, выяснилось, что четверо из них не имеют гражданства.

Они были из числа около 480 тысяч представителей нацменьшинств и кочевых племен из юго-восточной Азии, не имеющих гражданства.

Власти Таиланда призвали немедленно выдать соответствующие удостоверения личности спасенным детям и тренеру.

23 июня 2018 года в Таиланде 12 подростков в возрасте 11-16 лет и их тренер пропали во время похода в пещерный комплекс. 10 июля завершилась спасательная операция. В начале спасательной операции погиб бывший ныряльщик ВМС Таиланда.

24 июля спасенные в Таиланде подростки на неделю стали послушниками в монастыре. Посвящение произошло на церемонии, посвященной погибшему во время спасательной операции дайверу. Эта практика считается в Таиланде большой честью. Тренер футбольной команды также был в монастыре в качестве монаха.