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05.06.2018, 14:30

Спецслужбы Израиля предотвратили покушение на премьера Нетаньяху

Спецслужбы Израиля предотвратили покушение на премьера Нетаньяху - Фото
Биньямин Нетаньяху (фото - Getty Images)

Спецслужбы на этапе планирования ликвидировали террористическую ячейку, которая должна была совершить атаки на израильских чиновников

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Служба безопасности Израиля ликвидировала террористическую ячейку, одной из целей которой был премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщает Haaretz.

Арестован палестинец с израильскими документами, который жил в лагере для беженцев в восточном Иерусалиме. Установлено, что он планировал ряд террористических атак, в том числе против ключевых должностных лиц и нового американского посольства в Иерусалиме.

Управляли ими якобы палестинцы с территории Сирии.

В оборонном ведомстве заверили, что раскрыли планы на начальном этапе и участники террористической организации еще не успели купить оружие. 

7 мая в Пакистане совершили покушение на главу МВД.

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Теги: Биньямин Нетаньяху, Израиль, покушение, спецслужбы, террористическая ячейка
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