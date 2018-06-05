Спецслужбы Израиля предотвратили покушение на премьера Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху (фото - Getty Images)

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Спецслужбы на этапе планирования ликвидировали террористическую ячейку, которая должна была совершить атаки на израильских чиновников

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Служба безопасности Израиля ликвидировала террористическую ячейку, одной из целей которой был премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщает Haaretz.

Арестован палестинец с израильскими документами, который жил в лагере для беженцев в восточном Иерусалиме. Установлено, что он планировал ряд террористических атак, в том числе против ключевых должностных лиц и нового американского посольства в Иерусалиме.

Управляли ими якобы палестинцы с территории Сирии.

В оборонном ведомстве заверили, что раскрыли планы на начальном этапе и участники террористической организации еще не успели купить оружие.

7 мая в Пакистане совершили покушение на главу МВД.