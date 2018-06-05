Спецслужбы Израиля предотвратили покушение на премьера Нетаньяху

Служба безопасности Израиля ликвидировала террористическую ячейку, одной из целей которой был премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщает Haaretz.
Арестован палестинец с израильскими документами, который жил в лагере для беженцев в восточном Иерусалиме. Установлено, что он планировал ряд террористических атак, в том числе против ключевых должностных лиц и нового американского посольства в Иерусалиме.
Управляли ими якобы палестинцы с территории Сирии.
В оборонном ведомстве заверили, что раскрыли планы на начальном этапе и участники террористической организации еще не успели купить оружие.
7 мая в Пакистане совершили покушение на главу МВД.