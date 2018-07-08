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08.07.2018, 10:08

Спонсор кампании за Brexit 11 раз встречался с послом РФ - СМИ

Спонсор кампании за Brexit 11 раз встречался с послом РФ - СМИ - Фото
Аррон Бэнкс (фото - скриншот видео)

Встречи состоялись в период перед референдумом и в течение двух месяцев после него, пишут СМИ

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Миллионер Аррон Бэнкс, который спонсировал кампанию за Brexit, не менее 11 раз встречался с послом России Александром Яковенко. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, встречи состоялись в период перед референдумом и в течение двух месяцев после него.

В документах, которые предложила проверить газета The Observer, говорится, что российское посольство сделало еще четыре приглашения, но непонятно, были ли они приняты.

Два последних года Бэнкс утверждал, что встречался с российским послом только один раз во время "ланча с выпивкой".

The Observer выяснила месяц назад, что встречи были неоднократными.

Сам Бэнкс сказал парламентской комиссии, что встречался с послом два или три раза. На прошлой неделе после публикаций в The New York Times он признался в четвертой встрече. The Observer привел доказательства семи встреч, но Бэнкс не стал давать комментарии.

СМИ пишет, что финансы на кампанию Brexit привлекли посредством сделки по продаже части российской фирмы "Алроса" американским инвесторам, что помогло выручить $813 миллионов в российский бюджет.

11 июня 2018 года комитет парламента Британии по вопросам медиа намерен был допросить Бэнкса о его контактах с российскими чиновниками.

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Теги: аррон бэнкс
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