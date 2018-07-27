США, Австралия и Британия могут готовиться бомбить Иран - СМИ

Фото: пресс-служба ВС Австралии

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Речь идет об ударах по ядерным объектам страны

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Соединенные Штаты с союзниками - Австралией и Великобританией - могут готовить военную операцию по бомбардировке ядерных объектов Ирана. Об этом со ссылкой на источники в Канберре сообщает ABC News.

По данным агентства, в северном регионе Австралии находится Pine Gap - оборонный центр альянса "Пяти глаз" (разведка США, Британии, Канады, Новой Зеландии и Австралии), откуда частично идет управление разведспутниками США, беспилотниками и прочими типами вооружения союзников.

Мощности этого центра, как и спецслужб Британии, могут быть применены при атаке на Иран уже в августе, в первую очередь в плане выявления целей.

Топ-чиновник из военных акцентировал внимание на то, что "предоставление точных разведданных, анализ иранских объектов и непосредственное участие в бомбежке - разные вещи".

Эксперты из шпионского агентства Australian Geospatial-Intelligence Organisation (AGO) также, как предполагается, примут участие в операции, тогда как силы Канады и Новой Зеландии задействованы не будут.

В то же время премьер страны Малкольм Тернбулл считает, что "нет оснований" считать, будто бы США готовится бомбить Иран.

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В последние дни отношения Ирана и США снова ухудшились на фоне перепалок руководства стран в Twitter. Рухани обвинил президента США в подрывной деятельности в Иране и заявил, что тот "играет с огнем", на что Трамп предостерег: "Не угрожай США снова или ты встретишься с последствиями, от каких в истории страдали немногие".

Спикер иранского парламента назвал заявление Трампа "словами того, кто создает проблемы", а иранский глава МИД Джавад Зариф сказал, что "не впечатлен: ранее мир слышал еще более резкие, но пустые угрозы".

Иран может столкнуться с восстановлением санкций США после того, как в мае Трамп решил выйти из многосторонней сделки с Тегераном насчет иранской ядерной программы. С тех пор, по словам спикеров из страны, там якобы наращивают объемы обогащения урана.