США больше не хотят быть "свиньей-копилкой"

Дональд Трамп (фото - twitter.comScavino45)

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В Белом доме подтвердили, что на саммите НАТО Дональд Трамп будет требовать от союзников по Альянсу больших вложений в коллективную оборону

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На предстоящем саммите НАТО американский президент Дональд Трамп напомнит членам альянса, что они должны увеличить расходы на оборону, поскольку США больше не намерены быть "мировой копилкой". Об этом 4 июля заявил представитель Белого дома Хоган Гидли, передает Reuters.

По его словам, глава Белого дома намерен "защитить американский народ и выразить поддержку союзникам".

При этом Гидли напомнил, что Трамп не хочет, чтобы США воспринимали как "свинью-копилку" для всего мира.

Спикер сказал журналистам, что "это нужно прекратить".