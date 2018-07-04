США больше не хотят быть "свиньей-копилкой"

По его словам, глава Белого дома намерен "защитить американский народ и выразить поддержку союзникам".
При этом Гидли напомнил, что Трамп не хочет, чтобы США воспринимали как "свинью-копилку" для всего мира.
3 июля The New York Times сообщило, что президент США Дональд Трамп написал резкие письма лидерам нескольких государств-членов НАТО, в которых требует выделения больших средств на оборону, предупреждая, что Соединенные Штаты теряют терпение из-за несоблюдения обязательств в рамках Альянса.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter
, Facebook
, Инстаграмм
: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.