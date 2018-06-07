США эвакуировали дипломатов из Китая из-за акустической атаки

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Дипломаты в течение последнего месяца чувствовали недомогание, которое, вызвано, предположительно, акустическим воздействием микроволнового излучателя

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Власти США эвакуировали нескольких сотрудников американского консульства в китайском городе Гуанчжоу с жалобами на здоровье. Симптомы те же, что и у дипломатов на Кубе, слышавших странные звуки в посольстве, передает Би-би-си.

Сколько именно человек эвакуировано, не сообщается. Все они пройдут осмотр в Университете Пенсильвании, где ранее проводили диагностику дипломатам, работавшим на Кубе.

Представитель Госдепартамента Хизер Нойерт заявила, что в начале июня в Гуанчжоу отправилась команда американских врачей для проверки жалоб на странные звуки, вызывавшие неприятные ощущения.

О жалобах сотрудников консульства в Гуанчжоу сообщалось еще в конце мая. Тогда был эвакуирован только один человек с жалобами на странные звуки и плохое состояние здоровья. Никаких сведений о том, что именно стало причиной недомогания, нет.

Пресс-секретарь посольства США в Китае Джинни Ли рассказала тогда, что неназванный сотрудник в результате неизвестного звукогого воздействия испытал ряд неприятных физических симптомов несколько месяцев назад, когда он работал в американском консульстве в Гуанчжоу.

Сотрудника отправили в США, и 18 мая в посольстве узнали, что ему диагностировали слабую травму головного мозга, сообщила Ли.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил во вторник о том, что в мае в его ведомстве была создана специальная группа, координирующая работу нескольких служб, привлеченных к разгадке этого странного феномена. "Пока точно не определена природа травм, полученных попавшим под это воздействие персоналом, также как и то, вызваны ли все эти случаи одной и той же причиной", - заявил Помпео.

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Аналогичные симптомы были зафиксированы в минувшем году у 24 американских и 10 канадских дипломатов на Кубе.