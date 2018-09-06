США, Франция, Германия, Канада: Скрипалей отравило ГРУ РФ

Совбез ООН Фото: Getty Images

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Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель, Джастин Трюдо и Дональд Трамп согласились с выводами Великобритании по отравлению в Солсбери

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США, Франция, Германия и Канада согласились с Великобританией в том, что российское правительство "почти наверняка" одобрило отравление Новичком экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на совместное заявление лидеров перечисленных государств.

Лидеры США, Франции, Германии и Канады сделали это заявление во время встречи в ООН, в Совбезе которой сегодня должно состояться обсуждение новой информации по отравлению Скрипалей.

Лидеры государств призвали Россию обеспечить полное раскрытие информации о своей программе по созданию нервнопаралитического вещества Новичок.

В заявлении Терезы Мэй, Эмманюэля Макрона, Ангелы Меркель, Джастина Трюдо и Дональда Трампа говорится: "Мы, лидеры Франции, Германии, США, Канады и Соединенного Королевства, повторяем наше возмущение применением химического нервного агента, известный как Новичок, в Солсбери 4 марта".

Лидеры приветствовали прогресс в расследовании, но настоятельно призвали тех, у кого больше информации, поделиться ею с британскими властями.

"Мы полностью уверены в выводе Британии, что оба подозреваемых являются офицерами российской военной разведки, также известной как ГРУ", - говорится в заявлении.

5 сенятбря были обвинены возможные исполнители отравления - россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Кремль назвал это "провокацией", а в МИД РФ заявили, что имена им "ничего не говорят". Британский премьер-министр Тереза Мэй назвала их агентами ГРУ, а министр безопасности Британии Бен Уоллес заявил, что "за отравление несет ответственность Путин".