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06.09.2018, 18:39

США, Франция, Германия, Канада: Скрипалей отравило ГРУ РФ

США, Франция, Германия, Канада: Скрипалей отравило ГРУ РФ - Фото
Совбез ООН Фото: Getty Images

Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель, Джастин Трюдо и Дональд Трамп согласились с выводами Великобритании по отравлению в Солсбери

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США, Франция, Германия и Канада согласились с Великобританией в том, что российское правительство "почти наверняка" одобрило отравление Новичком экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на совместное заявление лидеров перечисленных государств.

Лидеры США, Франции, Германии и Канады сделали это заявление во время встречи в ООН, в Совбезе которой сегодня должно состояться обсуждение новой информации по отравлению Скрипалей.

Лидеры государств призвали Россию обеспечить полное раскрытие информации о своей программе по созданию нервнопаралитического вещества Новичок.

В заявлении Терезы Мэй, Эмманюэля Макрона, Ангелы Меркель, Джастина Трюдо и Дональда Трампа говорится: "Мы, лидеры Франции, Германии, США, Канады и Соединенного Королевства, повторяем наше возмущение применением химического нервного агента, известный как Новичок, в Солсбери 4 марта".

Лидеры приветствовали прогресс в расследовании, но настоятельно призвали тех, у кого больше информации, поделиться ею с британскими властями.

"Мы полностью уверены в выводе Британии, что оба подозреваемых являются офицерами российской военной разведки, также известной как ГРУ", - говорится в заявлении.

5 сенятбря были обвинены возможные исполнители отравления - россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Кремль назвал это "провокацией", а в МИД РФ заявили, что имена им "ничего не говорят". Британский премьер-министр Тереза Мэй назвала их агентами ГРУ, а министр безопасности Британии Бен Уоллес заявил, что "за отравление несет ответственность Путин".

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Теги: Скрипаль, ООН, дональд трамп, ангела меркель, заявление
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