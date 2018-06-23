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23.06.2018, 08:33

США хотят размещать мигрантов на пустующих военных базах

США хотят размещать мигрантов на пустующих военных базах - Фото
иммигранты

В министерстве обороны США отказались комментировать эту информацию

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Власти США намерены переоборудовать пустующие военные базы в центры размещения мигрантов. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на правительственный документ.

По данным журнала Time, на трех военных базах в штате Алабама планируется создать временные палаточные лагеря, в которых можно будет разместить до 25 тысяч человек.

Документ, на который ссылается Time, предполагает также создание лагерей для беженцев еще на двух военных базах в штате Калифорния. Там могут быть размещены до 47 тысяч мигрантов. Кроме того, беженцев могут отправлять на военную базу в штате Аризона. В министерстве обороны США отказались комментировать эту информацию.

Президент США Дональд Трамп 20 июня, под давлением мировой общественности подписал указ, запрещающий отнимать детей у нелегальных мигрантов, задержанных на границе.

В 2018 году Трамп объявил политику "нулевой толерантности" в отношении нелегалов. За последние несколько недель власти США разместили в специальных центрах или патронатных семьях более 2300 детей нелегальных мигрантов.

В период с 19 апреля по 31 мая власти США разделили 1995 детей с их родителями, которых задержали на границе с Мексикой за нелегальное пересечение. 

20 июня Папа римский Франциск назвал американскую политику "нулевой терпимости" аморальной.

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Теги: мигранты, США, Трамп, военные базы США
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