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23.06.2018, 18:11

США и Южная Корея приостановят совместные военные учения

США и Южная Корея приостановят совместные военные учения - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

На неопределенный срок заморозят две сравнительно небольшие учебные программы

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Две военные учебные программы согласились приостановить на неопределенный срок Соединенные Штаты и Южная Корея. Об этом решении объявили в Пентагоне, передает Голос Америки.

Приостановка происходит в соответствии с договоренностями, достигнутыми на саммите президента США Дональда Трампа и руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына.

Маневры Пентагона и минобороны Южной Кореи должны были состояться в течение ближайших трех месяцев.

В прошлом году в учениях Freedom Guardian, которые теперь будет приостановлено,  приняли участие 17,5 тысяч американских военных и более 50 тысяч военных Южной Кореи. Эти тренировки в основном сосредоточены на компьютерных симуляциях, а не на маневрах в полевых операциях.

Американский чиновник на условиях анонимности сказал, что приостановленные учебные программы не очень важны, поскольку были относительно небольшого масштаба.

12 июня президент США Дональд Трамп и руководитель КНДР Ким Чен Ын провели исторический саммит в Сингапуре, во время которого подписали совместный документ о денуклеаризация Корейского полуострова под гарантии США.

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Теги: южная корея, пентагон, военные учения
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