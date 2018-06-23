США и Южная Корея приостановят совместные военные учения

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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На неопределенный срок заморозят две сравнительно небольшие учебные программы

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Две военные учебные программы согласились приостановить на неопределенный срок Соединенные Штаты и Южная Корея. Об этом решении объявили в Пентагоне, передает Голос Америки.

Приостановка происходит в соответствии с договоренностями, достигнутыми на саммите президента США Дональда Трампа и руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына.

Маневры Пентагона и минобороны Южной Кореи должны были состояться в течение ближайших трех месяцев.

В прошлом году в учениях Freedom Guardian, которые теперь будет приостановлено, приняли участие 17,5 тысяч американских военных и более 50 тысяч военных Южной Кореи. Эти тренировки в основном сосредоточены на компьютерных симуляциях, а не на маневрах в полевых операциях.

Американский чиновник на условиях анонимности сказал, что приостановленные учебные программы не очень важны, поскольку были относительно небольшого масштаба.

12 июня президент США Дональд Трамп и руководитель КНДР Ким Чен Ын провели исторический саммит в Сингапуре, во время которого подписали совместный документ о денуклеаризация Корейского полуострова под гарантии США.