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13.06.2018, 21:48

США ждут "существенного разоружения" КНДР в течение 2,5 лет

США ждут "существенного разоружения" КНДР в течение 2,5 лет - Фото
Майк Помпео (фото - Getty Images)

Вчера Дональд Трамп и Ким Чен Ын в Сингапуре подписали совместный документ о денуклеаризация Корейского полуострова под гарантии США

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Соединенные Штаты надеются увидеть «существенное разоружение» КНДР в течение ближайших 2,5 лет. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в Южной Корее, сообщает Радио Свобода.

12 июня президент США Дональд Трамп и руководитель КНДР Ким Чен Ын во время двустороннего исторического саммита в Сингапуре подписали совместный документ о денуклеаризация Корейского полуострова под гарантии США.

Трамп пообещал приостановить традиционные военные учения с Южной Кореей, пока переговоры о ядерном разоружении КНДР продвигаются в правильном направлении.

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Теги: Майк Помпео, США, кндр, северная корея, разоружение
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