США могут проиграть РФ войну в Европе из-за дорог и волокиты – WP

Военные США на учениях в Балтике (фото – twitter.com/USArmyEurope)

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Пока планировщики армии США "заполнят 17 форм для пересечения территорий Германии и Польши, Россия уже захватит Балтию", пишет издание

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Военное командование Соединенных Штатов опасается, что в случае нападения России на восточноевропейских союзников США по НАТО американские войска не смогут их защитить из-за проблем с логистикой – подразделения буквально застрянут в пути. Об этом пишет издание The Washington Post.

По крайней мере, одна военная игра, проведенная военными США для инсценировки войны с РФ в Европе, закончилась поражением сил НАТО из-за препятствий, мешающих передвижению войск – узких дорог, хлипких мостов и бюрократических проволочек, сообщает СМИ.

Для помощи передовым частям Альянса в Польше и Балтии в случае российского вторжения резервным силам нужно будет преодолеть сотни миль. Однако пока планировщики армии США "заполнят 17 форм для пересечения территорий Германии и Польши, Россия уже захватит балтийские страны", пишет газета.

Издание отмечает, что после распада СССР в НАТО не задумывались о возможной переброске больших сил в Восточную Европу, но ситуация изменилась после начала агрессии РФ против Украины. В то же время в Москве могут даже больше знать об инфраструктуре стран, ранее входивших в Организацию Варшавского договора.

10 июня 2018 года в Литве двое французских военнослужащих, участвовавших в учениях НАТО, попали в ДТП на военном внедорожнике.