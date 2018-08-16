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16.08.2018, 23:14

США могут ужесточить санкции против Турции

США могут ужесточить санкции против Турции - Фото
Фото: скриншот видео

Санкции ужесточат, если президент Турции откажется от освобождения американского пастора

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Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что против Турции могут ужесточить санкции, если пастор Эндрю Брансон не будет отпущен на свободу. Об этом сообщает Bloomberg.

Мнучин подчеркнул, что санкции ужесточат, если президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган откажется от быстрого освобождения американского пастора.

"Мы вносим санкции в отношении некоторых членов Кабинета министров. У нас есть еще то, что мы планируем сделать, если они не выпустят его быстро", - сказал он.

18 апреля 2018 года американский президент Дональд Трамп поддержал арестованного в Турции пастора Эндрю Брансона из США, которого обвиняют в причастности к провалившемуся заговору по свержению  Эрдогана.

По мнению Трампа, находящийся уже 1,5 года в СИЗО пастор - "прекрасный джентльмен и христианский лидер", и в Турции он "ни за что" подвергается судебному преследованию.

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Теги: эндрю брансон, дональд трамп, реджеп эрдоган
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