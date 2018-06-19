Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
19.06.2018, 21:26

США сегодня выйдут из Совета по правам человека ООН - СМИ

США сегодня выйдут из Совета по правам человека ООН - СМИ - Фото
Майк Помпео (фото - Getty Images)

США ранее неоднократно угрожали выйти из совета, обвиняя его в том, что он проводит антиизраильскую политику

Реклама
Реклама

Государственный секретарь США Майк Помпео и посол США в ООН Никки Хейли объявят сегодня, что Соединенные Штаты выходят из Совета по правам человека ООН. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации Дональда Трампа.

США ранее неоднократно угрожали выйти из совета, обвиняя его в том, что он проводит антиизраильскую политику.

Вместе с тем, вчера верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн призвал Вашингтон прекратить свою «бессовестную» практику разлучения детей с родителями, задержанными за незаконное пересечение границы.

Пресс-секретарь США Стефан Духаррик отказался от комментариев.

В период с 19 апреля по 31 мая власти США разделили 1995 детей с их родителями, которых задержали на границе с Мексикой за нелегальное пересечение. 

Дети содержатся внутри старого склада в Южном Техасе в помещениях, разделенных металлическими сетками, по 20 детей в помещении. Там никогда не выключается свет.

Члены Демократической партии и правозащитники критикуют "политику нулевой терпимости" Трампа.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Никки Хейли, Майк Помпео, дональд трамп, совет по правам человека оон
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Северная Корея выпустила трех американских заключенных - Трамп
Мир Северная Корея выпустила трех американских заключенных - Трамп
У США есть военный вариант ответа на угрозы КНДР - Макмастер
Мир У США есть военный вариант ответа на угрозы КНДР - Макмастер
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 