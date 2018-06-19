США сегодня выйдут из Совета по правам человека ООН - СМИ

Майк Помпео (фото - Getty Images)

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США ранее неоднократно угрожали выйти из совета, обвиняя его в том, что он проводит антиизраильскую политику

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Государственный секретарь США Майк Помпео и посол США в ООН Никки Хейли объявят сегодня, что Соединенные Штаты выходят из Совета по правам человека ООН. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации Дональда Трампа.

США ранее неоднократно угрожали выйти из совета, обвиняя его в том, что он проводит антиизраильскую политику.

Вместе с тем, вчера верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн призвал Вашингтон прекратить свою «бессовестную» практику разлучения детей с родителями, задержанными за незаконное пересечение границы.

Пресс-секретарь США Стефан Духаррик отказался от комментариев.

В период с 19 апреля по 31 мая власти США разделили 1995 детей с их родителями, которых задержали на границе с Мексикой за нелегальное пересечение.

Дети содержатся внутри старого склада в Южном Техасе в помещениях, разделенных металлическими сетками, по 20 детей в помещении. Там никогда не выключается свет.

Члены Демократической партии и правозащитники критикуют "политику нулевой терпимости" Трампа.