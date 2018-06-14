США назвали условие послабления санкций против КНДР

Майк Помпео (фото - Getty Images)

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Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что основной этап разоружения Северной Кореи состоится до конца 2020 года

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США не ослабят санкции против Северной Кореи, пока страна не продемонстрирует "полную денуклеризацию". Об этом на пресс-конференции в Сеуле заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает ВВС.

Он выразил надежду, что основной этап разоружения состоится до конца 2020 года.

"Еще многое предстоит сделать..., но главный этап разоружения... Мы надеемся, что можем достичь этого за два с половиной года", - заявил чиновник.

12 июня президент США Дональд Трамп и руководитель КНДР Ким Чен Ын во время двустороннего исторического саммита в Сингапуре подписалисовместный документ о денуклеаризация Корейского полуострова под гарантии США.

Трамп пообещал приостановить традиционные военные учения с Южной Кореей, пока переговоры о ядерном разоружении КНДР продвигаются в правильном направлении.